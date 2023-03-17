Королевская делегация из Петербурга примет участие в суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023»

Королевская делегация из Санкт-Петербурга примет участие в суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Королевские гости из федерации «Миссис Санкт-Петербург» прибудут поддержать участниц 19 марта.
В качестве гостей из Санкт-Петербурга выступят:
- президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад» Наталья Рогова;
- Миссис Санкт-Петербург «Гран-при 2021», Миссис «Топ Мира 2021» Ксения Давыдова;
- Миссис Евразия, Mrs. Europe Globe, амбассадор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область» Наталья Кильян;
- Гран-при «Санкт-Петербург 2022», Королева Петроградского района 2022 Оксана Сулягина;
- Ms. Санкт-Петербург 2022 Елизавета Красковская.
Напомним, что суперсезон «Мисс и Миссис Псков 2023» пройдет 19 марта в Пскове в закрытом формате по специальным приглашениям.