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Общество

Королевская делегация из Петербурга примет участие в суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023»

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Королевская делегация из Санкт-Петербурга примет участие в суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия. Королевские гости из федерации «Миссис Санкт-Петербург» прибудут поддержать участниц 19 марта. В качестве гостей из Санкт-Петербурга выступят: президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад» Наталья Рогова;

Миссис Санкт-Петербург «Гран-при 2021», Миссис «Топ Мира 2021» Ксения Давыдова;

Миссис Евразия, Mrs. Europe Globe, амбассадор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область» Наталья Кильян;

Гран-при «Санкт-Петербург 2022», Королева Петроградского района 2022 Оксана Сулягина;

Ms. Санкт-Петербург 2022 Елизавета Красковская. Напомним, что суперсезон «Мисс и Миссис Псков 2023» пройдет 19 марта в Пскове в закрытом формате по специальным приглашениям.