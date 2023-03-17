Общество

Меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период ввели в Пскове

В целях реализации мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, стабилизацию обстановки с пожарами и недопущение материальных потерь и гибели людей, в Пскове ввели меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее решение подписал глава города Пскова, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Борис Елкин.

Так, члены комиссии утвердили план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Пскова в пожароопасный период 2023 года.

На территориях общего пользования и на территориях частных домовладений введен запрет на разведение костров, использование огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий.

Руководителям предприятий, управляющих организаций, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ на территории города поручено организовать санитарную уборку и уборку сухой растительности, проверку наличия и готовности к применению первичных средств пожаротушения, проведение дополнительных инструктажей сотрудников по мерам пожарной безопасности.

Запрещено сжигание мусора, разведение костров и проведение палов травы, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке и проведение огневой очистки лесосек в городских лесах.

Руководителям организаций, независимо от их организационно правовых форм и форм собственности, а также лицам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к городским лесам, необходимо обеспечить уборку сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Комитету по делам ГО и ЧС администрации города Пскова поручили организовать мониторинг пожарной обстановки в границах городской территории, а также обеспечить взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области при проведении мероприятий по выявлению нарушений, связанных с выжиганием сухой растительности и с управлением МВД России по городу Пскову и штабом народных дружин по организации патрулирования городских окраин и пустырей в целях предупреждения палов сухой травянистой растительности.

Управлению городского хозяйства администрации города Пскова необходимо организовать выполнение профилактических противопожарных мероприятий, предусматривающих:

очистку от сухой травянистой растительности и горючего мусора городских территорий, включая территории городских кладбищ и мест захоронений, а также территории в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

предупреждение пожаров в городских лесах, в том числе: прокладку минерализованных полос, содержание пожарных водоемов, патрулирование территории;

опашку и регулярный мониторинг территории неэксплуатируемого полигона твердых бытовых отходов.

Контрольному управлению администрации города Пскова поручено принимать меры административного воздействия по привлечению собственников к уборке сухой растительности на подведомственных территориях.

Управлению образования администрации города Пскова, управлению культуры администрации города Пскова, комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова согласно решению необходимо организовать в подведомственных организациях проведение дополнительных мероприятий по обеспечению противопожарной защищенности и соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе:

внеплановых инструктажей персонала, занятий и бесед с учащимися и воспитанниками по мерам пожарной безопасности и соблюдению правил пожарной безопасности на улице и в быту;

тренировок по практической отработке планов эвакуации при возникновении пожарной опасности;

проверок работоспособности автоматических систем обнаружения пожара, наличия и готовности к применению первичных средств пожаротушения;

мероприятий по содержанию территорий, противопожарных разрывов между зданиями, подъездных путей к зданиям и к источникам наружного пожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

Также поручено обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в подведомственных лагерях летнего оздоровительного отдыха детей до начала лагерных смен.

Муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал», предприятиям и организациям, имеющим на балансе наружное противопожарное водоснабжение, поручили обеспечить проведение проверки пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения и принять меры по ремонту неисправных.

Воинским частям Псковского гарнизона рекомендовано проведение противопожарных мероприятий на подведомственных территориях.