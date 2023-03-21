Общество

Опасных паразитов обнаружили псковские эксперты в курином помёте

Сотрудникам отдела микробиологии Псковской областной ветлаборатории в середине марта доставили пробу на исследование куриного помёта, в которой обнаружили капиллярии. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в лаборатории, капилляриоз — это инвазионное заболевание, которое без своевременного лечения влечет за собой гибель части поголовья и крупными экономическими потерями.

Фото: Псковская областная ветлаборатория

«Возбудителем капилляриоза является нитевидный червь Capillaria, достигающий в длину 15 мм и заселяющий тонкий кишечник кур. Паразиты прикрепляются к слизистой, вызывая отек, кровоизлияние и раздражение. Самки откладывают яйца непосредственно в организме, после чего они с пометом заражают внешнюю среду», - рассказали эксперты.

В лаборатории отметили, что капилляриоз чаще всего встречается у молодняка, а также у взрослой птицы с ослабленным иммунитетом, рост инвазии наблюдается в летний период. Переносчиком капиллярий являются дождевые черви и дикие птицы.

В период от 9 суток до 3 недель проявляются первые признаки заражения, если инвазия слабая, проявления могут отсутствовать.

При сильной степени заражения с птицей происходят следующие изменения: потеря аппетита, обезвоживание, расстройство пищеварения, снижение веса, взъерошенность и тусклость перьевого покрова, отставание в развитии и росте. При вскрытии пищевода — участки некроза, кровоизлияния, множество капиллярий.

Постановка диагноза проводится на основании клинических симптомов и результатов исследования фекалий по методу Фюллеборна. Посмертно болезнь диагностируют путем вскрытия органов пищеварения и выявления в них круглых гельминтов.

Рекомендации для того, чтобы предупредить заболевание:

При строительстве помещений для кур выбирают сухие с мягкой почвой и ровным рельефом места.

Ограничить выпас кур после дождя. Следить за кормлением, температурой, влажностью, влияющими на иммунитет птицы.

Места содержания и выпаса необходимо регулярно убирать.

«Если вы заметили у своих кур подобные симптомы или просто хотите проверить, обращайтесь в Псковскую облветлабораторию», - призвали в учреждении.