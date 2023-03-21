Центр доктора Бубновского в Пскове увеличивает площадь и расширяет перечень услуг

С 29 марта Центр доктора Бубновского в Пскове в связи с увеличением запроса населения на медицинские услуги по лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций осуществляет приём пациентов на 1 этаже СРП «Простория». Площадь центра увеличивается в три раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центра.
«Обращаем ваше внимание, что с 24 по 28 марта Центр доктора Бубновского переезжает с 3 на 1 этаж СРП "Простория". В период с 24 по 29 марта не будет вестись запись на занятия в зале. Продолжается запись на групповые занятия, УВТ и медицинский массаж», - уточнили в пресс-службе.
С 29 марта, помимо основных оздоровительных программ, будут доступны:
- кабинет травматолога-ортопеда;
- кабинет невролога;
- кабинет новейшего реабилитационного оборудования Huber-360 (система нейромышечной реабилитации) (Франция);
- ударно-волновая терапия (УВТ);
- массаж медицинский взрослый и детский (с 3-месячного возраста);
- ЛФК для детей (с 3 до 7 лет);
- кабинет гипокситерапии.
Введены новые реабилитационные программы для военнослужащих.
Режим работы:
Адрес: Псков, Иркутский переулок, 2, СРП «Простория», 1 этаж.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8112) 797-003, +7 (981) 350-30-03.
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