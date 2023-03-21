Общество

Строительство Центра культурного развития в Лядах проконтролировал Александр Котов

В рабочей планёрке на стройплощадке будущего Центра культурного развития в плюсском селе Ляды принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отставание от графика значительное, объект должен быть сдан до конца года. Пока ведутся работы по подготовке фундамента.

«Отставание объективно можно объяснить замечаниями стройтехнадзора к подрядчику, но есть причины и субъективного характера. Работа авторского надзора, на мой взгляд, неудовлетворительна – там, где требуются оперативные заключения, нет своевременной реакции», – прокомментировал итог обсуждения Александр Котов.

Спикер назвал ситуацию поправимой, но отметил необходимость каждодневного контроля за объектом, только так можно устранить отставание от графика и выйти на нормальный режим работы.