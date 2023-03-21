Строительство Центра культурного развития в Лядах проконтролировал Александр Котов

В рабочей планёрке на стройплощадке будущего Центра культурного развития в плюсском селе Ляды принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Отставание от графика значительное, объект должен быть сдан до конца года. Пока ведутся работы по подготовке фундамента.
Спикер назвал ситуацию поправимой, но отметил необходимость каждодневного контроля за объектом, только так можно устранить отставание от графика и выйти на нормальный режим работы.