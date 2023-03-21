Общество

Пскович утопил в озере iPhone, но через сутки вернул гаджет невредимым

Пскович утопил смартфон iPhone в Псковском озере, но через сутки вернул его невредимым.

Фото: «МК в Пскове»

В минувший вторник, 21 марта, мужчина работал на Псковском озере, где и утопил свой iPhone. В итоге телефон пролежал на глубине около 5 метров более 24 часов, пишет «МК в Пскове».

«Сразу визуально из-за слоя ила обнаружить не получилось, поэтому было применено подводное поисковое оборудование, благодаря которому все прошло успешно», - рассказал дайвер.

После пребывания под водой более суток гаджет сохранил работоспособность.