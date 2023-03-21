Транспортная полиция призывает псковичей усилить контроль за досугом детей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность на транспорте» проводит Псковский линейный отдел МВД России на транспорте с 22 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Цель мероприятия - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма в период проведения весенних школьных каникул.
Для реализации целей мероприятия сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводить профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и Псковской области. Инспекторы ведомства призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей и напоминают, что на железной дороге запрещается:
«В силу возрастных особенностей подростки, находясь возле объектов железнодорожного транспорта, могут совершить необдуманные действия, угрожающие их жизни и здоровью, и безопасности движения железнодорожного транспорта. Железная дорога – зона повышенной опасности, праздное нахождение детей, без сопровождения взрослых, недопустимо. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей!» - призвали в полиции.