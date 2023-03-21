Общество

Транспортная полиция призывает псковичей усилить контроль за досугом детей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность на транспорте» проводит Псковский линейный отдел МВД России на транспорте с 22 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятия - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма в период проведения весенних школьных каникул.

Для реализации целей мероприятия сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводить профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и Псковской области. Инспекторы ведомства призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей и напоминают, что на железной дороге запрещается:

ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах;

переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

подлезать под вагонами составов, подниматься на вагоны;

находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения;

подходить к краю платформы;

входить и выходить из вагона во время движения поезда;

кататься на подножках вагонов;

устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее;

осуществлять выезд на любом виде транспорта на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале переездного светофора.

«В силу возрастных особенностей подростки, находясь возле объектов железнодорожного транспорта, могут совершить необдуманные действия, угрожающие их жизни и здоровью, и безопасности движения железнодорожного транспорта. Железная дорога – зона повышенной опасности, праздное нахождение детей, без сопровождения взрослых, недопустимо. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей!» - призвали в полиции.