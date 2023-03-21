Общество

Рост случаев сахарного диабета у детей фиксируют в Псковской области

Рост случаев сахарного диабета у детей отмечен в Псковской области, это связано, в частности, с последствиями перенесенного COVID-19. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На сегодняшний день среди детей у нас низкий уровень заболеваемости COVID-19, но последствия перенесённого ковида проявляются даже у детей. Сахарный диабет тоже имеет свои корни в перенесенном коронавирусе», - рассказала Анна Митюшкина.

По ее словам, на данный момент в реанимационное отделение больницы практически еженедельно поступает ребенок с сахарным диабетом.

«Сахарный диабет очень помолодел, у нас много деток с этим заболеванием», - заключила специалист.