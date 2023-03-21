Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Псковское гостеприимство
Оазис здоровья под Псковом
факторинг для бизнеса
и снова в грязи
Господин Рейтингомер
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
досрочный выход на пенсию
Парк у реки Милевки
Оплата за ОДН с марта
о показаниях электросчётчика
построй дом своей мечты
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Общество 21.03.2023 12:390 Выход на лед Чудского озера запретили в Гдовском районе 22.03.2023 21:470 Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов 22.03.2023 21:330 Кусок целлофана обнаружил в печенье острович 22.03.2023 21:200 Следственный изолятор осмотрел прокурор области Иван Грибов в Пскове 22.03.2023 21:000 Псковские работодатели за год получили более 30 млн рублей на охрану труда 22.03.2023 20:400 Десять полезных продуктов при анемии назвали эксперты
 
 
 
Самое популярное 15.03.2023 06:586 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 16.03.2023 09:300 Воруют всё: магазинные хищения по-псковски 22.03.2023 12:466 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 15.03.2023 09:304 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рост случаев сахарного диабета у детей фиксируют в Псковской области

22.03.2023 15:52|ПсковКомментариев: 0

Рост случаев сахарного диабета у детей отмечен в Псковской области, это связано, в частности, с последствиями перенесенного COVID-19. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На сегодняшний день среди детей у нас низкий уровень заболеваемости COVID-19, но последствия перенесённого ковида проявляются даже у детей. Сахарный диабет тоже имеет свои корни в перенесенном коронавирусе», - рассказала Анна Митюшкина.

По ее словам, на данный момент в реанимационное отделение больницы практически еженедельно поступает ребенок с сахарным диабетом.

«Сахарный диабет очень помолодел, у нас много деток с этим заболеванием», - заключила специалист.

Теги: #регион60 #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 109 человек
22.03.2023, 21:470 Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов 22.03.2023, 21:400 Акция «Библионочь-2023» в этом году пройдет 27 мая 22.03.2023, 21:330 Кусок целлофана обнаружил в печенье острович 22.03.2023, 21:200 Следственный изолятор осмотрел прокурор области Иван Грибов в Пскове
22.03.2023, 21:170 Названы даты работы летней полевой археологической школы «Горожане 2023» 22.03.2023, 21:060 Сельхозпредприятия Псковского района сработали в 2022 году с прибылью в 605 млн рублей 22.03.2023, 21:000 Псковские работодатели за год получили более 30 млн рублей на охрану труда 22.03.2023, 20:400 Десять полезных продуктов при анемии назвали эксперты
22.03.2023, 20:200 Бесплатно пройти флюорографическое обследование приглашают жителей и гостей Пскова 22.03.2023, 20:071 Россия может наладить производство процессоров с дружественными странами уже в 2023 году 22.03.2023, 20:000 Псковские приставы вошли в тройку лучших территориальных органов России 22.03.2023, 19:400 Ведущие пульмонологи проведут прием в Великих Луках 1 апреля
22.03.2023, 19:240 В России упростили порядок размещения летних кафе 22.03.2023, 19:200 Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске 22.03.2023, 19:170 LADA и Audi столкнулись друг с другом на подъезде к Ольгинскому мосту в Пскове 22.03.2023, 19:110 Готовый бизнес на продаже в Пскове: ТОП горячих предложений
22.03.2023, 19:010 Прогноз погоды от нейросети запустил в эфир региональный российский телеканал. ВИДЕО 22.03.2023, 19:000 Транспортная полиция призывает псковичей усилить контроль за досугом детей 22.03.2023, 18:502 «Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат? 22.03.2023, 18:450 «Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО
22.03.2023, 18:410 В Михайловском «ввели в эксплуатацию» новое жильё для скворцов 22.03.2023, 18:330 Два автомобиля учинили ДТП у Рыбницкой башни в Пскове 22.03.2023, 18:270 Число отравлений детей алкоголем стабильно увеличивается в Псковской области 22.03.2023, 18:150 Вакансии судей открыты в Великих Луках и Острове
22.03.2023, 18:001 Траектория падения 22.03.2023, 18:000 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе в 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения. ВИДЕО 22.03.2023, 17:530 Псковский театр драмы рассказал о семи предметах из спектакля «Лягушки» 22.03.2023, 17:510 Более 17 тонн порошка гемоглобина и плазмы крови не пропустили через границу РФ в Псковской области
22.03.2023, 17:490 Псковский врач заявила об опасности популярной детской игрушки 22.03.2023, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 марта 22.03.2023, 17:400 Эксперт рассказал, как защитить организм от гриппа и вирусов в сезон простуд 22.03.2023, 17:390 Как правильно подать уведомление об исчисленных налогах, разъяснили псковичам
22.03.2023, 17:340 Врач назвала наиболее распространенные заболевания у маленьких псковичей 22.03.2023, 17:331 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов о ситуации в обкоме КПРФ и подготовке к губернаторским выборам. ВИДЕО 22.03.2023, 17:250 В Псковской области фиктивно зарегистрировали граждан Таджикистана, Киргизии и Белоруссии 22.03.2023, 17:180 Игорь Дитрих о значимости ТОСов для населения Псковской области
22.03.2023, 17:140 Напавшего на таксиста с ножом великолучанина заключили под стражу 22.03.2023, 17:090 МТС подготовила для учителей онлайн-урок по безопасности подростков в Интернете 22.03.2023, 17:060 Конструктивным назвал диалог о здравоохранении между депутатами и региональной властью вице-спикер Собрания 22.03.2023, 17:013 Автор арт-объекта «Антигравитация» обернул статую белой тканью в ответ на возмущения псковичей
22.03.2023, 16:520 «PROПРАВО»: О господдержке военнослужащих и членов их семей. ВИДЕО 22.03.2023, 16:450 КПРФ не рассчитывает на возможность организации митингов в преддверии выборов в Псковской области 22.03.2023, 16:390 Сергей Вострецов: В ближайшее время может организоваться профсоюз работников пунктов выдачи 22.03.2023, 16:295 Псковичку осудили за оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму
22.03.2023, 16:260 Два водителя пострадали в столкновении автомашин на улице Труда в Пскове. ФОТО 22.03.2023, 16:210 Игорь Дитрих о переселении соотечественников и орфанных заболеваниях 22.03.2023, 16:191 Кино для детей будут полностью финансировать из госбюджета 22.03.2023, 16:130 Выпавшая из окна годовалая псковичка находится в больнице в тяжелом состоянии
22.03.2023, 16:120 Труп мужчины достали из реки Ловати в Великолукском районе 22.03.2023, 16:080 Военные смогут заверять документы о регистрации ребенка или заключении брака у командиров воинских частей 22.03.2023, 15:520 Рост случаев сахарного диабета у детей фиксируют в Псковской области 22.03.2023, 15:494 Стали известны хедлайнеры фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом
22.03.2023, 15:361 Найти общий язык посоветовал спортивным федерациям региона Игорь Дитрих 22.03.2023, 15:300 Скованные одной целью 22.03.2023, 15:280 Более 16 тысяч пациентов получили помощь в псковской детской областной больнице в 2022 году 22.03.2023, 15:250 О новом законопроекте в поддержку участников СВО рассказал Андрей Турчак
22.03.2023, 15:160 Почти 700 школьников побывали на музейных «Пушкинских уроках» 22.03.2023, 15:080 Дмитрий Михайлов назвал состав «первого дивизиона» на выборах 22.03.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с главврачом Псковской детской областной больницы 22.03.2023, 14:492 Вице-спикер областного Собрания о догазификации: Люди видят, что процесс пошел
22.03.2023, 14:460 Основную причину негодности контейнеров для вывоза ТКО назвали в «Экопроме» 22.03.2023, 14:320 «Акваполис» вручил подарки участницам супер-сезона «Мисс и Миссис Псков» 22.03.2023, 14:211 Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора 22.03.2023, 14:121 Зачем нам берег турецкий?
22.03.2023, 14:111 Игорь Дитрих о муниципальной реформе: Переход к округам – это правильно и своевременно 22.03.2023, 14:030 Принять участие в поэтическом конкурсе приглашает ZAGA-GAME псковичей 22.03.2023, 13:560 КПРФ планирует участвовать в муниципальных выборах в восьми районах Псковской области 22.03.2023, 13:490 Очередная сессия областного Собрания назначена на 30 марта
22.03.2023, 13:420 Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в школе №18 в Пскове 22.03.2023, 13:302 Путин даст поручение правительству проработать инициативу ЕР о программе капремонта колледжей 22.03.2023, 13:261 В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора 22.03.2023, 13:250 Кредитные истории соискателей проверяет каждый четвертый работодатель - исследование
22.03.2023, 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 22.03.2023, 13:090 Дворовую территорию после замены сетей благоустроят у дома №15 на Зональном переулке в Пскове 22.03.2023, 12:570 Случаи заражения сибирской язвой фиксируют среди россиян 22.03.2023, 12:530 Псковичи лишились более миллиона рублей после общения с мошенниками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru