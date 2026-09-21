Сборный корпоративный день пройдет в псковском «Гельдте»

Праздничный вечер пройдет в ресторане «Гельдт» в Пскове 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведении.
Гостей ждут:
- Музыкальные интерактивы с ведущим Романом Афанасьевым;
- Музыкальные викторины, конкурсы, любимые хиты и живое общение. Атмосферу создают ведущий, диджей, вокалисты и музыканты;
- Юмористический квартирник;
- Живая музыка, легкий юмор, импровизация и душевная атмосфера, где гости становятся частью вечера;
- Караоке с гостями и вокалистами.
Стоимость с человека: 7 000 рублей. В цену входит меню от ресторана и развлекательная программа. Бронь и подробности: 33-17-07. Свободные места ограничены.
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