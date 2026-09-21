Сборный корпоративный день пройдет в псковском «Гельдте»

Праздничный вечер пройдет в ресторане «Гельдт» в Пскове 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведении.

Гостей ждут:

Музыкальные интерактивы с ведущим Романом Афанасьевым;

Музыкальные викторины, конкурсы, любимые хиты и живое общение. Атмосферу создают ведущий, диджей, вокалисты и музыканты;

Юмористический квартирник;

Живая музыка, легкий юмор, импровизация и душевная атмосфера, где гости становятся частью вечера;

Караоке с гостями и вокалистами.

«Поем любимые песни вместе с профессиональными артистами, участвуем в дуэтах и музыкальных баттлах, наслаждаясь яркими эмоциями и отличным настроением», - добавили в ресторане.

Стоимость с человека: 7 000 рублей. В цену входит меню от ресторана и развлекательная программа. Бронь и подробности: 33-17-07. Свободные места ограничены.

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