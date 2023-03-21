Псковский губернатор обсудил с помощником президента РФ вопросы развития региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с помощником президента РФ Максимом Орешкиным комплекс вопросов развития региона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
В повестке встречи были вопросы:
Михаил Ведерников отметил, что в этом году на уровне региона был принят серьёзный комплекс дополнительных мер, которые позволят поддерживать специалистов на всех этапах развития карьеры.
«Максим Станиславович всегда уделяет большое внимание развитию региона и оказывает действенную поддержку. Благодарю его за содержательный разговор, помощь и искренний интерес к нашему региону», – добавил губернатор.