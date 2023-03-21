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Общество

Псковский губернатор обсудил с помощником президента РФ вопросы развития региона

22.03.2023 22:28|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с помощником президента РФ Максимом Орешкиным комплекс вопросов развития региона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В повестке встречи были вопросы:

  • развития социальной инфраструктуры и комплексного развития опорных территорий;
  • модернизации инфраструктуры приграничных районов;
  • мер поддержки медицинских работников и педагогов.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году на уровне региона был принят серьёзный комплекс дополнительных мер, которые позволят поддерживать специалистов на всех этапах развития карьеры.

«Максим Станиславович всегда уделяет большое внимание развитию региона и оказывает действенную поддержку. Благодарю его за содержательный разговор, помощь и искренний интерес к нашему региону», – добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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