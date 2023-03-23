Общество

Осужденные помогают населению в Себежском районе с доставкой дров

На рабочей встрече начальника ИК-3 УФСИН России по Псковской области Василия Иванова, которую он провел с главой администрации городского поселения «Идрица» Михаилом Андреевым, достигнута договоренность о заключении договора между муниципалитетом и исправительным учреждением об оказании силами осужденных участка колонии-поселения услуг по погрузке дров семьям мобилизованных граждан, проживающих в домах с печным отоплением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в производственной сфере, акцентировав внимание на оказании администрацией поселения содействия в вопросах трудовой занятости осужденных, в частности - перспектив трудоустройства данной категории граждан, открытие новых видов производств, что станет следствием исполнения осужденными исковых обязательств.

Начальник ИК-3 Василий Иванов подробно рассказал Михаилу Андрееву о видах производимой продукции, презентовав наиболее востребованные и пользующиеся популярностью товары.

По результатам встречи участники также договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.