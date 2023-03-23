Общество

Более 17 тонн пищевого желатина не пропустили через границу РФ в Псковской области

Более 17 тонн пищевого желатина не пропустили через российско-эстонскую границу в МАПП «Шумилкино», расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

17,2 тонн пищевого свиного желатина перевозили в автотранспортном средстве из Бельгии в Санкт-Петербург. В ходе контрольного мероприятия сотрудник ведомства установил несоответствие информации о номере пломбы, заявленной в ветеринарных сертификатах Бельгии, сведениям о номере пломбы, выявленной на грузовом отсеке при проведении ветеринарно-санитарного досмотра. Информация о замене пломбы, подтвержденная печатью учреждения государственной ветеринарной службы ЕС и подписью должностного лица, в ветеринарных сертификатах отсутствовала.

Ввоз более 17 тонн пищевого желатина на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.