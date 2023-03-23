Общество

Определить принадлежность следов на снегу предлагают сотрудники нацпарка «Себежский»

Определить, каким животным принадлежат следы на снегу, предлагают подписчикам группы национального парка «Себежский» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: А. Яковлев / группа национального парка «Себежский»

Государственные инспекторы завершают зимний маршрутный учёт (ЗМУ) по территории национального парка. Зимний маршрутный учёт - метод учета численности зверей и птиц на территории нацпарка по следам на снегу.

«Перед вами следы животных, обнаруженные на зимних маршрутах этого года. Знаете ли вы, кому они принадлежат?» - спросили у своих подписчиков сотрудники нацпарка.

Принять участие в обсуждение можно по ссылке.