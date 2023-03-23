Общество

Омбудсмен посетил отделения полиции в Новоржевском и Бежаницком районах

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в органах полиции Новоржевского и Бежаницкого районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Омбудсмен проверил условия содержания лиц как в местах кратковременного задержания, так и в изоляторе временного содержания (ИВС), а также правомерность их нахождения в данном учреждении. Помимо этого, он организовал беседы и заслушал жалобы от граждан, задержанных по подозрению в совершении уголовных преступлений или отбывающих административный арест.

Помещения, как отметил Дмитрий Шахов, соответствуют санитарным нормам. Личные вещи всех граждан, отбывающих наказание, находятся в сохранности, имеется их опись. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС Бежаницкого района не установлено. Содержащиеся там граждане обеспечены постельными принадлежностями, трехразовым питанием, которое готовят гражданские организации общественного питания.

Жалоб на нарушение условий содержания не поступило. В тоже время региональный омбудсмен принял обращение от жительницы Новоржевского района, находящейся в данном ИВС. В своем заявлении она попросила оказать содействие в её ресоциализации и обеспечении работой на одном из агропромышленных предприятий Псковской области.

«Грубых нарушений при несении службы сотрудниками органов полиции и содержания граждан, отбывающих административные правонарушения, в Новоржевском и Бежаницком районах не выявлено, в то же время по отдельным вопросам функционирования районных органов полиции будут направлены замечания в адрес руководства УМВД России по Псковской области», - заключил Дмитрий Шахов.