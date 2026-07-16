За неделю клещи в Псковской области покусали 76 человек

За неделю с 6 по 12 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 76 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

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Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 12 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1546 человек) на 49,3% меньше, в том числе детей (420) – на 43,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 года (исключая 2020 и 2021 года ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 2369 человек, в том числе 615 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1757 клещей (за неделю 89), из них 1432 снятых с людей, 325 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,15% (2/1432); иксодовым клещевым боррелиозом – 28% (401/1432); моноцитарным эрлихиозом человека – 2,93% (42/1432); гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,68% (24/1432). Диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

За январь-июнь 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 4588 человек, в том числе 237 детей, ревакцинировано 3215 человек, в том числе 221 ребёнок.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.