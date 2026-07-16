Псковский суд продлил срок заключения жителю Бердянска за госизмену

Псковский областной суд продлил жителю города Бердянска Запорожской области срок заключения под стражу до 7 октября за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Бердянска Запорожской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.