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Будущий стоматолог-хирург знакомится с профессией в невельской больнице

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Студент четвертого курса стоматологического факультета Тверского государственного медицинского университета Минздрава России Назар Рыжов приступил к производственной практике в Невельской межрайонной больнице, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач больницы Олеся Голубева.

Фотографию предоставила главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева

Ещё в школе Назар Рыжов заметил, что его тянет к точным и прикладным наукам. Биология давала ответы на вопросы об устройстве жизни, а химия объясняла реакции, лежащие в основе здоровья и болезни. Ему было важно не просто знать теорию, а видеть её практическое применение, и именно медицина оказалась той областью, где эти знания обретают настоящий смысл.

Сегодня Назар Рыжов — студент четвертого курса стоматологического факультета Тверского государственного медицинского университета Минздрава России. Выбор стоматологии был обусловлен тем, что это направление позволяет совмещать фундаментальные медицинские знания с практической, почти ювелирной работой. Здесь важен не только диагноз, но и аккуратность, терпение, умение работать руками — а это то, что всегда привлекало молодого специалиста.

Особое место в становлении Назара Рыжова занимает практическая подготовка. В настоящее время он проходит производственную практику в Невельской межрайонной больнице, где непосредственно знакомится с будущей профессией. На клинических базах и в условиях реального приёма он постепенно привыкает к атмосфере работы врача. «Он не просто повторяет алгоритмы из учебников — он учится у старших коллег, перенимает их подход к пациентам, старается замечать мельчайшие нюансы», - рассказала главврач. 

«Медицина — это не профессия, а образ жизни, и Назар Рыжов выбрал её осознанно и навсегда. Его будущее — хирургическая стоматология, специальность для тех, кто не боится брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Он хочет быть тем врачом, к которому приходят с болью и страхом, а уходят с улыбкой и верой в себя. В этом он видит главный смысл своей работы», - заключила Олеся Голубева.
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