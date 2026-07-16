Будущий стоматолог-хирург знакомится с профессией в невельской больнице

Студент четвертого курса стоматологического факультета Тверского государственного медицинского университета Минздрава России Назар Рыжов приступил к производственной практике в Невельской межрайонной больнице, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач больницы Олеся Голубева.

Фотографию предоставила главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева

Ещё в школе Назар Рыжов заметил, что его тянет к точным и прикладным наукам. Биология давала ответы на вопросы об устройстве жизни, а химия объясняла реакции, лежащие в основе здоровья и болезни. Ему было важно не просто знать теорию, а видеть её практическое применение, и именно медицина оказалась той областью, где эти знания обретают настоящий смысл.

Сегодня Назар Рыжов — студент четвертого курса стоматологического факультета Тверского государственного медицинского университета Минздрава России. Выбор стоматологии был обусловлен тем, что это направление позволяет совмещать фундаментальные медицинские знания с практической, почти ювелирной работой. Здесь важен не только диагноз, но и аккуратность, терпение, умение работать руками — а это то, что всегда привлекало молодого специалиста.

Особое место в становлении Назара Рыжова занимает практическая подготовка. В настоящее время он проходит производственную практику в Невельской межрайонной больнице, где непосредственно знакомится с будущей профессией. На клинических базах и в условиях реального приёма он постепенно привыкает к атмосфере работы врача. «Он не просто повторяет алгоритмы из учебников — он учится у старших коллег, перенимает их подход к пациентам, старается замечать мельчайшие нюансы», - рассказала главврач.