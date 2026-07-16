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Еще больше дорожек, площадок и света: что ждет Корытовский лесопарк

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В 2021 году в Корытовском лесопарке появилось первое благоустройство – дорожки, скамейки и фонари. С тех пор это место успело стать популярным у псковичей: сюда едут погулять в окружении природы и отдохнуть на берегу Великой в парке «Воздух». Прошло пять лет, и в Корытово вновь начались работы по благоустройству. Городская администрация обещает расширить «окультуренную» территорию – проложить новые дорожки, обустроить детские площадки и парковку.

В прошлом году Псков впервые стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Благодаря этому удалось получить средства на благоустройство Корытовского лесопарка. Несколько лет назад в рамках программы приграничного сотрудничества была приведена в порядок территория, прилегающая к Центру лечебной педагогики. Сейчас же в планах обустройство оставшейся части парка. Контракт на проведение работ заключили в мае этого года, а в конце июня приступили к их реализации.

Одним из главных элементов благоустройства станут новые пешеходные дорожки – их уже начали прокладывать. Вдоль них собираются высадить газоны, а также провести освещение. В городской администрации сообщили, что всего планируют установить 76 новых светильников и заменить 34 старых. Так что гулять по лесопарку можно будет и в вечернее время – темнота не станет помехой. Кроме того, на территории организуют видеонаблюдение – там появятся 18 камер.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Чтобы отдыхать в лесопарке было комфортно посетителям разных возрастов, здесь разместят сразу две детские площадки. Они будут рассчитаны и на самых маленьких, и на ребят постарше. Особое внимание уделили оборудованию для детей с ограниченными возможностями.

Первую площадку обустроят слева от дорожки рядом со спуском к парку «Воздух». На ней установят оборудование для игр, связанное с занятиями учеников Центра лечебной педагогики: карусель, качели, интерактивный стенд с лабиринтом, качалку-балансир, барабаны и игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями.

Другую площадку поставят в центральной части парка. На ней разместят спортивное и детское оборудование: карусель, мини-баскетбол, игровой комплекс для малышей, инклюзивный комплекс, брусья для ходьбы детей с ограниченными возможностями.

Авторы проекта подумали и о людях с животными – со стороны восточного входа в северной части территории появится площадка для выгула собак. Она будет покрыта рулонным газоном и оборудована вышкой для дрессировки, балансиром, подиумом, барьерами, горками и трамплином. Благодаря этому в лесопарке можно будет не только гулять с питомцами, но и заниматься отработкой команд и тренировками.

На входе в парк со стороны Старокорытовской дороги запроектирована площадка с плиточным покрытием. На ней установят пункт проката и автономный туалетный модуль, где будут расположены комната для инвалидов, матери и ребёнка.

Кроме того, проект предусматривает парковку для автомобилей – ее разместят со стороны северного входа. Она будет включать в себя 20 машиномест, в том числе места для инвалидов. Теперь приезжать сюда на своей машине станет комфортнее – посетителям будет проще припарковаться и отправиться на прогулку.

Работы собираются завершить 10 августа этого года. При этом нынешний проект затронет только территорию лесопарка. На наш вопрос, есть ли у города планы на благоустройство Корытовского леса, в администрации ответили отрицательно – в ближайшие два года никаких изменений на этой территории не ожидается. Между тем в лесу, который тоже входит в границы Пскова, горожане регулярно совершают прогулки, занимаются спортом, гуляют со своими питомцами. Однако его территория постепенно зарастает, заполняется буреломом и мусором. Благоустройство лесопарка – важная и нужная инициатива, но было бы замечательно, если бы городские власти распространили ее и на близлежащий лес.

Корытово уже давно привлекает псковичей своей природой и близостью к Великой. Предстоящие изменения должны сделать это место еще более комфортным для отдыха. Вполне вероятно, что они помогут ему закрепить свой статус новой точки притяжения за пределами оживленных городских районов.

Елизавета Левадная

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