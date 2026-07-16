Благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» традиционно запустил псковский Детский фонд

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило традиционную благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» и приглашает неравнодушных псковичей вместе помочь детям из нуждающихся семей, воспитанникам интернатов и ребятам с особенностями в развитии начать учебный год с необходимыми школьными товарами и рюкзаками, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Афиша: Псковское отделения Российского детского фонда

В Детском фонде отметили, что с началом нового учебного года сотни детей Псковской области ждут, что им принесёт очередная школьная пора: знания, новые знакомства или приключения, но для некоторых ребят этот момент может обернуться не радостью, а сложностями и заботами.

«Мы знаем, как важно для каждого ребенка начать учебный год на равных условиях с друзьями и одноклассниками — со школьными тетрадями, карандашами и другими нужными вещами. Поэтому наша миссия — подготовить к школе как можно больше детей, передав им необходимые школьные принадлежности» — говорит координатор программ регионального отделения Фонда Кристина Елецкая.

В преддверии 1 сентября Детский фонд планирует передать детям из районов Псковской области не менее 900 школьных наборов. В этом деле не справиться без поддержки благотворителей.

Принять участие в акции «Здравствуй, школа!» можно разными способами:

Первый способ — оформить благотворительное пожертвование на закупку рюкзаков и школьных товаров на сайте Детского фонда: https://child-pskov.ru/hello_school. На собранные средства будут закуплены школьные товары и рюкзаки по сниженной цене от надежных партнёров. Качество при этом не пострадает.

Второй способ — передать рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки, которые волонтёры Фонда вкладывают в каждый рюкзак.

Список того, что включает в себя школьный портфель:

Авторучки – 2 штуки Карандаш простой – 2 штуки Точилка – 1 штука Кисточка для рисования – 2 штуки Ластик – 2 штуки Кисточка для клея– 1 штука Линейка – 1 штука Цветной картон – 1 штука Цветная бумага – 1 штука Обложки для тетрадей - 10 штук Клей-карандаш – 1 штука Клей ПВА – 1 штука Тетради в линейку - 10 штук Тетради в клетку - 10 штук Дневник - 1 штука Ножницы – 1 штука Альбом для рисования – 2 штуки Стакан-непроливайка – 1 штука Пластилин – 1 штука Цветные карандаши – 1 упаковка Набор цветных шариковых ручек - 1 упаковка Краски акварельные - 1 штука

Передавать канцелярию можно по двум адресам: улица Инженерная, 68 и Конный переулок, 7А. Лучше передавать школьные товары до 24 августа, чтобы волонтёры Фонда успели сформировать школьные наборы, а сотрудники – передать их детям в районы области.

Третий способ – информационно поддержать благотворительную акцию.

«Рассказать своим друзьям, знакомым, родственникам и коллегам о возможности помочь детям начать новый учебный год с улыбкой. Или же написать пост у себя в социальных сетях, в котором рассказать о способах участия в благотворительной акции», - пояснили в фонде

Более подробную информацию об акции можно уточнить в социальных сетях Фонда или по номеру телефона: 8-911-697-68-45, Кристина Елецкая – координатор программ ПОО РДФ.

«Детский фонд призывает всех неравнодушных не оставаться в стороне! Присоединяйтесь к благотворительной акции и станьте частью большой доброй перемены! Давайте вместе создадим условия, где каждый ребенок почувствует себя уверенно и комфортно, независимо от обстоятельств, в которых он растет», - заключили в Фонде.