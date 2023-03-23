Общество

Более 11 тысяч человек из 21 страны переехали в Псковскую область на ПМЖ за 12 лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова обсудили вопросы занятости и переселения соотечественников из-за рубежа. Об этом в пятницу сообщается в telegram-канале главы области.

«В 2022 году увеличился спрос на переселение наших соотечественников из стран, ведущих в отношении России недружественную политику,

В прошлом году участниками региональной госпрограммы переселения стали 197 человек, из которых половина – жители Латвии, Эстонии и Литвы.

Тенденция сохраняется и в этом году: комитетом рассмотрено и согласовано 19 заявлений по переселению (с членами семей это 42 человека), уже прибыли в регион 16 человек.

Всего за 12 лет реализации региональной госпрограммы в Псковскую область на постоянное место жительства переехали более 11 тысяч человек из 21 страны.

Обсудили подготовку к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Региональный этап состоится 14 апреля на базе Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району. А в июне регион примет участие в федеральном этапе», - сообщил Михаил Ведерников.