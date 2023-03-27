Общество

Конкурс для социально ориентированных НКО стартовал в Псковской области

Конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в 2023 году проводят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводят по следующим направлениям субсидирования:

обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию этноконфессиональных отношений;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;

патриотическое воспитание населения Псковской области;

культурная адаптация и интеграция мигрантов;

организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Максимальный размер субсидий составляет 478 220 рублей.

Получателем субсидии конкурсного отбора может быть организация, которая соответствует следующим требованиям:

У участника конкурсного отбора отсутствуют в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия. Участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее — офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, (при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ). У участника конкурсного отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; Участник конкурсного отбора не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами Псковской области на цели, указанные в пункте 3 положения.

Для участия в конкурсе организация подает заявку на участие в конкурсе посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте в период с 27 марта (с 9:00) по 25 апреля (до 18.00).

Заявка должна содержать:

информацию о проекте;

результат предоставления субсидии и характеристики (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии);

информацию о руководителе и команде проекта;

сведения об организации, включающие адрес электронной почты;

календарный план реализации проекта, содержащий в том числе даты начала и окончания срока реализации проекта;

бюджет на реализацию проекта;

согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 года № 18;

подтверждение (заверение) организации о ее соответствии требованиям, указанным в пункте 11 положения;

направление субсидирования.

Организация вправе подать на конкурсный отбор не более трех заявок по направлениям субсидирования, указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора, но не более одной заявки по каждому направлению субсидирования, указанному в объявлении о проведении конкурсного отбора.

По результатам конкурсного обора одной организации может быть предоставлена субсидия на реализацию только одного проекта.

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсном отборе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет на реализацию проекта совпадают по содержанию более чем на 50%.

Информацию можно уточнить в управлении общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области по рабочим дням по адресу: Псков, улица Конная, 2, кабинет №106, с 9:00 до 18:00.

Контактные телефоны сотрудников управления: 8 (8112) 29-91-41, 8 (8112) 29-91-44, электронной почты: os.zabolotnaya@pskov.ru, ad.laneva@pskov.ru.