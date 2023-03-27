Общество

Работа с документами осложнилась в Печорах из-за недобросовестного поставщика канцелярии

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области включила в реестр недобросовестных поставщиков ООО «НОКС» сроком на 2 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

ООО «НОКС» выиграло торги на поставку канцелярских товаров для администрации городского поселения «Печоры». Канцтовары поставщик должен был доставить в течение 14 дней, однако сроки были нарушены. Заказчик обратился к поставщику с претензией о несоблюдении сроков, на что был получен ответ, что это произошло из-за болезни единственного сотрудника. Однако это не было подтверждено документально, но, исходя из анализа реестра контрактов в ЕИС, можно было заметить, что компания исполняет обязательства по другим контрактам.

Из-за отсутствия канцелярских принадлежностей в администрации городского поселения «Печоры» затруднена работа с документами, отметили в ведомстве и добавили, что ООО «НОКС» включено в реестр недобросовестных поставщиков в пятый раз, что указывает на системность неисполнения взятых на себя обязательств.