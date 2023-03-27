Общество

Кому и на сколько повысят пенсии в 2023 году, рассказали россиянам

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3 процента, а с учетом уже проведенной в прошлом году индексации рост выплат составит 13,6 процента. Изменения затронут нетрудоспособных россиян и тех, кто не заработал на страховую пенсию. Соответствующее постановление Правительства опубликовано 17 марта. Как изменились пенсии в 2023 году и каких изменений еще ждать, разбиралась «Парламентская газета».

Социальные пенсии по закону индексируются ежегодно 1 апреля. Как рассказала зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в этом году индексация учитывает уже проведенную в июне прошлого года — на 10 процентов. «Доиндексация социальных пенсий с апреля составит 3,3 процента» — сказала сенатор.

В целом соцпенсия подрастет на 13,6 процента. При индексации учли рост прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Среднегодовой размер социальной пенсии теперь составит 12 560 рублей, сообщается в Telegram-канале сенатора.

Социальные пенсии назначают нетрудоспособным россиянам и тем, кто не заработал страховую пенсию по старости. Социальные пенсии по старости не положены работающим и получающим зарплату россиянам.

С учетом ограничений на пенсию могут рассчитывать:

инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе инвалиды с детства и дети-инвалиды;

дети умершей одинокой матери, дети до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей (до 23 лет при условии очного обучения);

дети, оба родителя которых неизвестны;

мужчины с 70 лет и женщины с 65 лет — как россияне, так и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране не менее 15 лет;

россияне из малочисленных народов Севера с 55 /50 лет, находящиеся в районах проживания этих народов.

«С 1 августа будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам — тем, которые трудились в предшествующем году. Для них пенсия увеличится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем», — рассказала Елена Бибикова.

Из выплаченных работодателями страховых взносов определят индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Максимальная прибавка ИПК за год для работающего пенсионера — не более трех.

1 октября 2023 года повысятся пенсии у военных. Их выплаты зависят от размера денежного довольствия служащих силовых структур, и увеличение произойдет за счет его индексации.

В 2023 году суммы денежного довольствия планируют увеличить на 10,5 процента. Как ранее отметил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это повлечет и повышение пенсий людям, проходившим военную и приравненную к ним службу.

Рост довольствия коснется в том числе сотрудников Государственной противопожарной службы, МВД , учреждений уголовно-исполнительной системы.

Сенатор напомнила, что с 1 января на 4,8 процента увеличены все страховые пенсии для неработающих пенсионеров. В среднем пожилые люди получают теперь больше на 1 тысячу рублей. Среднегодовой размер пенсии по старости составляет 21 782 рубля, рост коснулся 30,3 миллиона человек.

С 1 февраля на 11, 9 процента проиндексировали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую получают больше 14 миллионов льготников. Например, ЕДВ доплачивают к пенсиям ветеранов — инвалидов и участников Великой Отечественной войны, родителям и вдовам погибших военнослужащих. На нее имеют право люди с особыми заслугами перед страной, инвалиды и ветераны боевых действий.

С 1 марта вступил в силу закон о пенсионном обеспечении россиян, живущих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого времени жители новых регионов могут претендовать на все виды действующих в стране пенсий.

Чтобы увеличить свою пенсию, не обязательно ждать индексации — в некоторых случаях можно сделать перерасчет. Есть и условия, которые способствуют увеличению. Об этом Елена Бибикова рассказала в своем Telegram-канале.

На размер выплат могут повлиять:

наличие у пенсионера иждивенцев. На каждого из них, но не более чем на трех, на 1/3 увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии;

неучтенный дополнительный стаж до 2002 года;

периоды ухода за детьми до 1,5 лет — не более 6 лет в целом;

достижение 80 лет или получение I группы инвалидности — выплата увеличится на сто процентов;

не менее 30 лет работы и жизни в сельской местности — увеличит пенсию на 25 процентов.

Также на сумму пенсии может повлиять отложенный выход на нее, продолжение работы после назначения, получение ежемесячной денежной выплаты или федеральные и региональные доплаты.

За перерасчетом нужно обращаться в территориальный орган Соцфонда, предоставив необходимые документы — сведения об иждивенцах, детях и неучтенном стаже.