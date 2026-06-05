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«Московский инновационный кластер» и Т1 будут поддерживать технологическое предпринимательство

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Фонд «Московский инновационный кластер» и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о совместной работе по развитию технологического предпринимательства и инноваций 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1, партнерство поможет выстроить системную поддержку инноваций в столице, создав понятный инструмент для работы с ИТ-стартапами. В свою очередь бизнесу и государству станет доступен объективный сервис поиска наиболее перспективных и динамичных ИТ-проектов России.

В рамках соглашения эксперты цифрового консалтинга ИТ-холдинга Т1 предложат методологию оценки стартапов. При анализе проектов будут оцениваться такие критерии, как технологическая новизна решения, потенциал его масштабирования и роста числа пользователей, прогнозы выручки, численность команды и подтвержденные партнерства. Данная методология отбора основана на экспертизе ИТ-холдинга Т1 в области создания собственных ИТ-решений и в том числе включает опыт работы корпоративного акселератора «Т1. Основатель», который действует для поддержки внутреннего предпринимательства сотрудников холдинга.

«Сегодня значительная часть участников МИК заняты разработками в ИТ-секторе. Одна из наших главных задач, как института развития, — формирование условий и инфраструктуры для ИТ-компаний. Партнерство с Т1 открывает новые возможности для ускоренного внедрения инноваций. Стартапы и технологический бизнес получат реальную возможность протестировать свои разработки и технологии на площадке одного из крупнейших игроков рынка, а также получить рабочие сервисы как для стартапов, так и для крупного бизнеса», — поделился генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

Партнёрство ИТ-холдинга Т1 и Фонда «Московский инновационный кластер» предусматривает реализацию совместных программ для поддержки инновационного развития и создания технологических стартапов, а также проведение мероприятий в области технологий и инноваций.

«Российский ИТ-рынок входит в новую фазу – если еще два года назад бизнес инвестировал в ИТ с целью быстрого импортозамещения, то теперь в приоритете – измеримые результаты, понятная экономика внедрения и совместимость ИТ-решений с долгосрочной стратегией компаний. Поэтому основным фактором успеха отечественных вендоров сегодня становится не только скорость вывода продуктов на рынок, а умение заранее просчитать их реальную конкурентоспособность и востребованность на рынке в России и мире», — отметил директор по взаимодействию с органами власти ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Русаков.
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