Итоги конкурса детских рисунков подвели в УФСБ России по Псковской области

В управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области подвели итоги конкурса детских рисунков под названием «Горжусь Победой», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Мероприятие было приурочено к 81-ой годовщине Поб еды в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: естественно-математического Лицея №20 (Псков) и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Псков).

Все юные художники награждены дипломами.

Конкурсы детских рисунков патриотической направленности проводятся управлением регулярно. Их главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.