Лесами занято 40% территории Псковской области — министерство природных ресурсов

Экофорум «Эконаследие - дело всего сообщества» состоялся сегодня, 5 июня, в Доме молодёжи Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча активистов и представителей экоорганизаций состоялась в онлайн-формате во Всемирный день экологической среды, который отмечается 5 июня. «Наша встреча, в первую очередь, направлена на сотрудничество. Наша работа имеет очень практическое направление, и мы верим, что встреча станет началом нашего сотрудничества», - комментируют организаторы мероприятия.

На открытии начальник отдела координации природоресурсной и природоохранной деятельности, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Псковской области Надежда Федорова выступила с докладом о текущем состоянии окружающей среды:

«Министерство ежегодно делает доклад о состоянии окружающей среды и выкладывает его на своём сайте. С ним может ознакомиться каждый. На данный момент в целом обстановка благополучная, степень загрязнения атмосферы низкая, работа по очищению ведётся на двух постах: в Пскове и в Великих Луках. Уровень радиации также в удовлетворительном состоянии, станции мониторинга также есть в Пскове и в Великих Луках. Водоёмы и подземные источники также соответствуют нормативам. В 2014 году была создана "Красная книга" Псковской области, в 2024 году были внесены актуальные изменения. На данный момент 40% территории области занято лесами. На их территории проходят работы по лесодобыче и лесовостановлению. За пять лет мероприятия по лесовостановлению выполняются стабильно, даже с перевыполнением плана. Также на территории Псковской области регулярно проходят акции по очищению прибрежных территорий "Вода России", в них уже приняли участие 1650 человек. С 2020 года проводится акция "Сад памяти". Мероприятие посвящено памяти о героях Великой Отечественной войны и СВО, за всё время акции было высажено более 28 тысяч саженцев. Хотелось бы отметить, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, но всё зависит от нас, если мы будем её поддерживать, то всё будет хорошо».

Далее участники форума заслушали доклады участников экодвижений Пскова и Великого Новгорода.

Первым выступил руководитель АНО «Экомудрость» Алексей Жуковский:

«Недавно у нас прошло мероприятие, где мы рассказали школьникам о кормушках, как их делать, какие формы желательны. Также мы проводим конкурсы, квизы на базе библиотеки. Отдельно хочу отметить мастер-классы по изготовлению изделий для быта из природных материалов на базе Дома ремёсел. Также проводим лекции, беседы, уроки и презентации об экологии и её сохранении». Смотрите также Каждый лайк, сообщение или письмо наносит экологический ущерб — директор порховской «Экомудрости»

Также на форуме рассказали о проекте «Электросбор - 60», который направлен на сбор батареек и электрохлама в Псковской области. В акции регулярно принимают участие и взрослые, и дети. Представители проекта кооперировались с сетевыми магазинами и призывали людей утилизировать батарейки отдельно от бытового мусора, также проводятся теоретические уроки. В рамках проекта на данный момент проведено уже более 230 уроков.