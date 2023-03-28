Общество

Цветы возложили к памятнику Исааку Кикоину в Пскове. ФОТО

Торжественное возложение цветов прошло у памятника физику Исааку Кикоину в Пскове сегодня, 28 марта, в день рождения физика-экспериментатора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, школьники, представители общественности.

Исаак Кикоин родился 28 марта 1908 года в городе Жагаре (Литва). Раскрылся он в области исследования проблем ядерной физики. За решение этих задач Исаак Кикоин был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. За заслуги перед наукой семь раз награждался орденом Ленина, Государственными премиями, золотой медалью имени И. В. Курчатова. Умер академик 28 декабря 1984 года.