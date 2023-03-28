Общество

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах

В Роспотребнадзор поступают обращения граждан с жалобами на сотрудников магазинов, запрещающих вести съёмку на территориях торговых точек и снимать товары. Насколько правомерен такой запрет, специалисты ведомства рассказали в своем Telegram-канале.

«Согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», - говорится в сообщении.

При столкновении с подобным запретом рекомендуется обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора.