Общество

Следователю в псковском УМВД предлагают зарплату от 35 тысяч рублей

Вакансия следователя открыта в УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателям: граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, не судимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Работодатель предлагает стабильную заработную плату от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

Принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (служба в армии входит в стаж), отметили в УМВД.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам: 8 (8112) 29-25-59, 8 (8112) 59-22-29.