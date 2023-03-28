Общество

В Псковской области зарегистрировали более 60 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы»

По всей стране для написания юбилейного «Диктанта Победы» «Единая Россия» зарегистрировала более 12 тысяч площадок, в Псковской области зарегистрировано более 60. Международная акция состоится 27 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Впервые «Диктант Победы» пройдет в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе, Ливадийском дворце в Республике Крым, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока.

«В этом году "Диктант Победы" проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект. Участие в "Диктанте Победы" — это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа», – сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В Псковской области площадками для проведения «Диктанта Победы» станут образовательные учреждения среднего и высшего звена, музеи, подразделения Росгвардии, МЧС, воинские части. «Для нас "Диктант Победы" не просто акция, это наша внутренняя потребность как патриотов и россиян, кому дорога память о предках. Это возможность вспомнить псковичей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, приобщить к нашей памяти молодые поколения. В прошлом году по результатам акции было определено 20 федеральных победителей. Одним из них стал солдат срочной службы артиллерийского полка 76-й дивизии ВДВ г. Пскова. Торжественное награждение проходило в рамках всероссийского форума "Zа Победу!" в Музее Победы в Москве. В этом году он приглашен на Парад Победы», – отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Яников.

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, даст возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.