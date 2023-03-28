Общество

Танцующие лыжницы, горячий заезд в купальниках: чем удивил Energy in the mountain в Сочи

Состоялось закрытие сезона-2023 спортивно-музыкального фестиваля радио ENERGY на модном горнолыжном курорте России. 25 марта слушатели со всей страны собрались на склоне «Газпром Альпика» на финальную каталку Energy in the mountain сезона-2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радио.

Фото здесь и далее: радио Energy

«Тут круто, просто нереально! Мы привезли огромное количество подарков, провели множество игр, было много музыки, горячий заезд в купальника. Очень классно!» – прокомментировали JoyСтики Богдан Кантемиров и Роман Миронов.

Два месяца радио Energy разыгрывало приглашения на склоны ГТЦ «Газпром» в Сочи и трехдневные каникулы для двоих на модном горнолыжном курорте. 15 путешествий с проживанием ждали победителей акции. Тусовки радио Energy на высоте 1500 метров над уровнем моря проходили каждую субботу. Комфортные подъемники «Газпром Альпика» и «Газпром Лаура», 40 горнолыжных трасс, выступления модных диджеев – все это было доступно участникам Energy in the mountain 2023.

В последний weekend марта радио Energy устроило музыкальное закрытие сезона, где от хитовой музыки и эмоций участников спуска по-настоящему таял снег.

Главным подарком для всех стал самый горячий массовый заезд этой зимы с моделью и радиоведущей Сашей Маслаковой. Десятки девушек в красных купальниках с логотипом радио Energy одновременно скатились по склону. На Energy in the mountain на сноуборд встала даже черная пантера, главный бренд-персонаж радио Energy. За ней появилась команда слушателей со всей страны – их было 99 и еще 9 участников (99.9 FM – частота радиостанции в Красной Поляне).

«Счастье не за горами, оно в горах вместе с радио Energy. Кати, лети! Лыжи, палки, сноуборд, всюду Energy-народ», – пел фронтмен Саймон-шоу, а девушки танцевали. Жаркую атмосферу поддержал эксклюзивный диджейский сет от мегапозитивного афророссиянина Саймона, а «восьмибитные динозавры» JoyСтики устроили марафон игр «по правилам и без»: гости угадывали хиты из эфира и саундтреки из компьютерных игр, устраивали массовую зарядку, пробовали свои силы в «снегоробике».

«Energy in the mountain в Сочи – этого события фанаты ждали 12 лет. Мы всегда хотели провести наше мероприятие на главной горнолыжной площадке страны, и в этом году мечта осуществилась. ГТЦ "Газпром" радушно принял наш фестиваль. Это реально крутой уровень, и это только первый шаг: в следующем году все будет гораздо круче и масштабнее», – пообещал генеральный продюсер радио Energy Денис Сериков.

Знаменитый спортивно-музыкальный фестиваль Energy in the mountain проводили и в других городах вещания радиостанции. В этом году к проекту присоединились также Санкт-Петербург, Пятигорск, Тверь, Саратов, Киров, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Пермь.

Слушайте радио Energy в Пскове на частоте 105.3 FM.