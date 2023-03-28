Общество

Вебинар «Пушкин — европеец» проведут «Михайловское» и институт русского языка

Вебинар «Пушкин — европеец» завтра, 30 марта, организуют Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это занятие проведёт заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова. Трансляция вебинара состоится на институтском портале «Образование на русском», начнётся 16.00.

Энгель Насибулин. Олимп. Из фондов «Михайловского»

Как уточнили в музее, речь на встрече пойдёт о пушкинистике в России и за рубежом и, прежде всего, о всемирности творчества Пушкина и отношении иностранцев к нему. «Отдельный поворот разговора будет посвящён тому, что зарубежный читатель чаще всего воспринимает Пушкина как выразителя загадочной русской души», — подчёркивает Людмила Тихонова.

Послушать трансляцию вебинара свободно может каждый желающий, сообщили в музее. Кроме того, подключиться к общему разговору можно и собственно на портале, предварительно зарегистрировавшись на нём.

В заповеднике также отметили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов, но, как показывает практика, вызывают интерес у многих российских и зарубежных слушателей их числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В музее также уточнили, что для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру на ресурсе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина в назначенное время, предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать лекцию в записи.