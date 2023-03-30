Общество

Ши-тцу из Германии не пропустили через границу в Псковской области

Собаку породы ши-тцу не пропустили на территорию Российской Федерации на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска Шумилкино государственный инспектор Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля собаки, которую перевозили в автотранспортном средстве из Германии на территорию РФ, выявил нарушения ветеринарных требований ЕАЭС при оформлении документов.

В ходе документарного контроля было установлено, что в ветеринарном паспорте собаки отсутствовала информация о вакцинации против бешенства, чумы, гепатита, парвовирусной инфекции не позднее чем за 20 дней до отправки животного. Питомец не был привит от указанных болезней в течение последних 12 месяцев.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате живого груза.