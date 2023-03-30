Общество

Игорь Дитрих поблагодарил правительство области за совместную работу в сфере здравоохранения

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поблагодарил областное правительство за совместную работу по решению вопросов здравоохранения. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Дитрих напомнил, что ранее на сессии рассматривались вопросы о реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения и реализации лекарств через фельдшерско-акушерские пункты.

«Хочу поблагодарить правительство и губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, который лично включился в процесс обсуждения и решения вопросов, обозначенными депутатами в ходе парламентского часа. Было проведено совещание с представителями Псковского областного Собрания и правительства области, на котором детально рассмотрели ряд острых вопросов по предоставлению сельскому населению доступной медпомощи и лекарствами, выработан план мероприятий по их решению», - рассказал Игорь Дитрих.

По его словам, такой формат совместного рассмотрения вопросов здравоохранения оказался полезным для всех участников встречи и населения области.

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Игорь Дитрих выразил уверенность, что такой положительный опыт взаимодействия депутатов регионального парламента с областным правительством послужить импульсом для решения других вопросов здравоохранения.