Игорь Дитрих поблагодарил правительство области за совместную работу в сфере здравоохранения

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поблагодарил областное правительство за совместную работу по решению вопросов здравоохранения. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Игорь Дитрих напомнил, что ранее на сессии рассматривались вопросы о реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения и реализации лекарств через фельдшерско-акушерские пункты.
По его словам, такой формат совместного рассмотрения вопросов здравоохранения оказался полезным для всех участников встречи и населения области.
Игорь Дитрих выразил уверенность, что такой положительный опыт взаимодействия депутатов регионального парламента с областным правительством послужить импульсом для решения других вопросов здравоохранения.