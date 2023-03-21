Общество

Конструктивным назвал диалог о здравоохранении между депутатами и региональной властью вице-спикер Собрания

Конструктивным назвал диалог о здравоохранении между депутатским корпусом и региональной властью вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, вопросы к работе региональной системы здравоохранения, поднятые депутатами на парламентском часе в январе, губернатор Михаил Ведерников и руководство Собрания обсудили в начале марта.

«В большинстве случаев вопросы были системные и не частные. Хочу сказать спасибо губернатору нашей области. Он лично это возглавил, увидел, проводил совещание, был заинтересован в разрешении каждого вопроса. По результатам парламентского часа все озвученные проблемы были буквально разложены по косточкам, некоторые решены сразу, по некоторым четко расписано по дням, по числам, когда, что и кто будет делать», – сказал Игорь Дитрих.

Планируется провести анализ уже сделанной работы, уточнил он.

«Такое конструктивное общение и губернатора, и правительства Псковской области с депутатским корпусом по проблемам здравоохранения, считаю, было впервые», – подчеркнул Игорь Дитрих.