Общество

Назван основной способ вручения повесток псковским призывникам

Основной способ вручения повесток псковским призывникам будет электронным. Об этом в ходе брифинга с журналистами 31 марта сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

«Мы переходим на новый формат. Основной способ оповещения - электронная почта, используя федеральные информационные службы. В случае если в районах нет возможности оповестить гражданина электронно, будет использоваться запасной вариант - повестка. Будем использовать все возможные условия оповещения. Основной способ – бесконтактный», – выступил Сергей Судаков.

Также он уточнил, что первых призывников на место службы отправят уже во второй половине апреля.

Напомним, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.