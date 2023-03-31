Общество

Более 400 жителей Псковской области уклоняются от службы в армии

Более 400 жителей Псковской области уклоняются от службы в армии. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

«По области новых уклонистов не очень много. В основном старые, которые убыли, но не снялись с воинского учёта. Их более 400 человек, которые постоянные. Цифра у нас не меняется из года в год. Вновь появившихся от 50 до 100. Подавляющее большинство находим, разыскиваем и призываем», – сказал Сергей Судаков.

Военный комиссар напомнил, что за уклонение может грозить уголовная ответственность.