Общество

Путин назначил председателем Великолукского городского суда Дмитрия Рудина

Президент РРФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интрнет-портале правовой информации.

Он назначил председателя городского суда и ещё трёх судей в Псковской области.

Так, на шестилетний срок полномочий председателем Великолукского городского суда назначили Дмитрия Рудина. А судьями Великолукского городского суда и Псковского районного суда – Наталью Климанович и Дениса Савкина.

Кроме того, судьей Арбитражного суда Псковской области стала Александра Рутковская.