Общество

Число браков и разводов выросло в Псковской области в январе

Число браков и разводов выросло в Псковской области в январе 2023 года по сравнению с январём 2022-го, на 186 браков в регионе пришлось 219 разводов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В январе 2022-го в Псковской области заключили 144 брака, а развод оформили 178 раз.

В январе в Псковской области родились 358 человек, почти столько были и в прошлом году – 357. А умерло в первый месяц года 969 человек, ровно на 100 человек меньше, чем в январе 2023 года – 1069.

В возрасте до одного года в начале 2023 года скончались два младенца.