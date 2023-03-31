Общество

Юные поисковики познакомились с особенностями работы псковских архивистов

Воспитанники Военно-патриотического клуба «Юный поисковик» побывали в здании Государственного архива Псковской области и познакомились с особенностями работы архивистов 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Архивный документ / Telegram

Данный клуб действует на базе Центра «Патриот» в Пскове. Ключевая его задача – научить школьников и студентов вести поисковую работу – они полноценные участники выездов на места боев периода Великой Отечественной войны, поднятия останков павших, их перезахоронения, а также установления личности солдат.

Для членов клуба «Юный поисковик» провели экскурсию по архиву и архивохранилищу: ребятам рассказали об истории архива, о важности сохранения документальной памяти народа, о правилах работы в читальном зале, а также показали, в каких условиях и при соблюдении каких требований хранятся документы в архивохранилище.

Отдельной темой стало увековечивание памяти в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ребятам рассказали о формировании многотомных сборников документов, о работе с документами личного фонда ветеранов. В качестве примера были представлены материалы из фонда Ивана Васильевича Виноградова, участника войны, партизана, поэта и писателя.