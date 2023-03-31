Общество

Психиатр рассказал о пользе смеха для сжигания калорий

Час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий, так как при смехе активизируется работа до 80 мышц, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк в День смеха.

«При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда человек смеется, у него изменяется тип дыхания, происходит увеличение кислородного обмена в мозге, органах и тканях, уходят застойные явления в лёгких. Международные медицинские исследования показывают, что оптимистично настроенные люди существенно меньше подвержены вирусным заболеваниям. Такие люди в большей степени заботятся о своем здоровье, ведут активный образ жизни и отказываются от вредных привычек, что делает их устойчивее к разного рода заболеваниям.