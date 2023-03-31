Общество

Михаил Ведерников: Сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь укрепляется из года в год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал отмечаемый 2 апреля День единения народов России и Белоруссии символом искренней дружбы и взаимной поддержки.

«Во все времена наши братские народы вместе, плечом к плечу, давали отпор врагам, отстаивали свою свободу и независимость, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - Для жителей Псковской области это особенно дорого.

Наши территории связывает не только общая история, но и дружеские, родственные и добрососедские связи.

Из года в год укрепляется сотрудничество нашего региона с Республикой Беларусь. Мы реализуем целый ряд проектов во всех сферах: в экономике, образовании, культуре, сфере патриотического воспитания молодёжи. Уверен, их будет становиться всё больше и больше».

Псковский губернатор также пожелал народам России и Беларуси мира, дружбы и процветания.

Смотрите также День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области