Общество

Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области

Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области с 9 по 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На участке Дно – Новосокольники не назначаются поезда №8761, №8768 и №8767.

Изменяется расписание движения поезда № 6721/6722: Великие Луки отправление в 3:10, Воробецкая 3:19, Гущино 3:27-3:29, Новосокольники 3.40- 3.58, Шубино 4:10-4:13, Киселевичи 4:21, Самолуково 4:33, Стримовичи 4:41, Локня 4.49-4.51, Загоскино 5:04, Сущево 5:15-5:17, Лозовицы 5:28, Ашево 5:36, Чихачево 5:44-5:58, Плотовец 6:08, Судома 6:14, Дедовичи 6:22-06:24, Вязье 6:41, Дно П247 6:48, Дно 6:52- 7:23, Пост 557 км 7:25.5, Роща 7:44, Порхов 7:55-7:57, Лунево 8:12, Подсевы 8:17, Вешки 8:25, Карамышево 8:33, Кеб 8:44-8:50 (тех.), Березки 8:59, Псков-пасс 9:04.

12 апреля на участке Новосокольники- Дно отменяются поезда №8768 и №8767. Изменяется расписание движения поезда № 8762: Новосокольники отправление в 18:30, Шубино 18:44-18:45, Киселевичи 18:57-18:58, Самолуково 19:25-19:26, Стримовичи 19:43-19:44, Локня 19:56-19:57, Загоскино 20:14-20:15, Сущево 20:26-20:27, Лозовицы 20:45-20:59, Ашево 21:12-21:14, Чихачево 21:26-21:27, Плотовец 21:41-21:42, Судома 21:51-21:52, Дедовичи 22:02-22:17, Вязье 22:52-22:53, Дно 23:08.

13 апреля на участке Дно - Новосокольники назначается поезд № 8763: Дно отправление в 20:00, Вязье 20:15-20:16, Дедовичи 20:49-20:58, Судома 21:08-21:09, Плотовец 21:19-21:20, Чихачево 21:33-21:34, Ашево 21:47-21:48, Лозовицы 22:01-22:02, Сущево 22:20-22:21, Загоскино 22:32-22:34, Локня 22:51-22:53, Стримовичи 23:05-23:06, Самолуково 23:21-23:22 (от Самолуково до Киселевичи без остановок), Киселевичи 23:42-00:02, Шубино 00:14-00:15, Новосокольники 00:30.

14 апреля отменяются поезда № 6516, № 6515 на участке Чихачево – Дно, № 8761- на участке Дно - Новосокольники.