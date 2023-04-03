Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о весеннем половодье

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Самая обсуждаемая тема прошлой недели - весенний паводок. В зоне подтопления оказались сразу несколько районов, а в правительстве Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова состоялось расширенное заседание постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Почему ежегодное половодье на этот раз доставило столько проблем, какие города и веси оказались затоплены и что необходимо предпринять, чтобы улучшить ситуацию в последующие годы и минимизировать последствия от стихии, попробуют разобраться ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.