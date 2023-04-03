Общество

Псков стал 18-м в рейтинге Минстроя по индексу качества городской среды

Псков занял 18-е место в рейтинге по индексу качества городской среды в группе городов до 250 тысяч жителей по итогам 2022 года. Это следует из данных индекса качества городской среды, который рассчитывается Минстроем РФ.

Псков занял 18 место из 89. Выше качество жизни в Рыбинске, чуть ниже – в Таганроге. Самые высокие позиции в рейтинге заняли города Реутов и Великий Новгород, на последнем место – Абакан.

Относительно 2021 года Псков поднялся на 4 позиции. Город набрал больше половины от максимального количества баллов – 224, столько же набрали города Электросталь и Арзамас.

Причем по всем анализируемым параметрам город находится в «зеленой» зоне. Также указано, что в Пскове условно-комфортный климат.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Эксперты анализировали условия жилья, прилегающие к ним пространства, социально-досуговую инфраструктуру, зеленые территории, набережные, уличное и общегородское пространство.