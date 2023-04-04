Общество

Псковичи привезли комплект наград с форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Российский этап международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» состоялся в Москве с 27 по 31 марта. Более тысячи молодых исследователей из 10 стран и 65 субъектов России встретились на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Псковскую область представляли 18 человек, которые попали в команду по результатам участия в научно-практической конференции «Шаг в будущее», состоявшейся в декабре прошлого года.

Итоги участия делегации Псковской области в форуме: четыре диплома первой степени, один диплом второй степени, три диплома третьей степени, один диплом в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума». А также три малых научных медали, две рекомендации к публикации, две рекомендации к присуждению единовременной научной стипендии.

В конкурсе команд за «Научно-технологический кубок России» команда Псковской области получила кубок первой степени.