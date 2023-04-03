Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о паводке в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В этом году в Псковской области наблюдается сложная паводковая ситуация. Не хочется сравнивать, но ситуация в районах ежедневно – как сводки с фронтов. Великие Луки и Псков, Куньинский, Новоржевский, Локнянский, Псковский, Порховский, Дедовичский, Плюсский районы – неделя после резкого повышения температуры и начала активного снеготаяния стала испытанием для жителей области, особенно на территориях, приближенных к крупным водным объектам. Зима в этом году намекала, что весна будет непростой. Насколько регион оказался к этому готов? Где узкие места, которые нужно учитывать на будущее? Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова сегодня поговорит с экспертами.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.