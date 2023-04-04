Общество

Прием граждан по вопросам взыскания алиментов организуют в Пскове

Приём граждан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей в рамках исполнительных производств пройдет в Пскове 6 апреля. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В этот день судебные приставы проведут тематические приёмы во всех регионах страны.

В Псковской области граждан по указанной теме проконсультируют и окажут необходимую помощь сотрудники аппарата управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, а также судебные приставы-исполнители в городских и районных отделениях.

Приём граждан будет вестись с 10:00 до 18:00:

управление Федеральной службы судебных приставной по Псковской области: Псков, улица Текстильная, 3;

МФЦ города Пскова по адресу: улица Белинского, 77А;

МФЦ города Великие Луки по адресу: улица Ставского, 70.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» на официальном сайте управления.

С 10:00 до 14:00 тематический приём состоится в «Ассоциации юристов России» по адресу: город Псков, улица Ленина, 7.

Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.