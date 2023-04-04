Общество

Продукцию марки «Петруха» начали продавать в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Тушку цыплёнка-бройлера и продукты разделки и обвалки мяса птицы фирменной марки «Петруха» теперь можно купить во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Уже сегодня во всех наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" вы можете купить тушку цыплёнка-бройлера и продукты разделки и обвалки мяса птицы фирменной марки "Петруха". Это крупнейший производитель мяса бройлера в Республике Беларусь», - сообщил производитель.

В ассортименте :

тушка цыплёнка,

бедро,

голень,

плечевая часть крыла,

мякоть бедра бескостная,

филе,

мышечные желудки,

печень,

шеи.

«Ждём вас за покупками в наших магазинах "Деревня Соловьи"», - добавил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: