Общество

Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2023»

Кастинг участниц на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоится в кафе SHISHKI 7 апреля в 19:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«В рамках кастинга претендентки покажут свои дефиле и расскажут о себе. Вы можете ещё успеть — заявки еще принимаются!» - рассказали организаторы.

Условия для участниц «Мисс Великие Луки» ( региональный этап «Мисс Россия»):

возраст от 16 до 24 лет,

фотогеничность,

желание стать лучшей версией себя.

Условия для участниц «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия»):

возраст от 24 до 50 лет,

фотогеничность,

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации. Подробности и запись в личные сообщения группы конкурса или по телефону 8-911-350-19-14.